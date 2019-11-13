В Раду попал борец с «русским миром»

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович стал депутатом Верховной рады по спискам партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что Вятрович занял место Ирины Луценко, сложившей мандат по состоянию здоровья.

«Иду в политику, чтоб строить украинский мир и останавливать "русский мир"», — приводятся слова нардепа на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.

Владимир Вятрович — украинский историк, получивший образование во Львовском университете. Был одним из активистов Евромайдана, который координировал действия протестующих. В 2014 году он был назначен на пост директора института национальной памяти, где активно занялся декоммунизацией страны. Именно он представлял соответствующий законопроект в Верховной Раде.

В марте 2019 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против Вятровича по части 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса (Реабилитация нацизма). В Москве утверждают, что Вятрович в период с ноября 2014 года и по настоящее время, используя служебное положение и занимаясь всесторонним изучением истории Украины, неоднократно отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!