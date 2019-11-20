Борец с «русским миром» устроил пир в день памяти жертв голодомора

Бывший руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) и депутат Верховной Рады Владимир Вятрович устроил банкет в день очередной годовщины голодомора. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский.

По словам Бужанского, мероприятие проходило в 2018 году. Под видом «конференции», на которую были приглашены около 400 участников, Вятрович провел банкет.

«На кормление этих виртуальных персонажей Институт национальной памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты. Почти на полмиллиона гривен у, как это наверно делает каждый из вас, строительной компании. Спасибо, что не у дворников», — написал Бужанский.

Он также опубликовал меню банкета и документ об открытии уголовного дела против Вятровича.

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Владимир Вятрович — украинский историк, получивший образование во Львовском университете. Был одним из активистов Евромайдана, который координировал действия протестующих. В 2014 году он был назначен на пост директора Института национальной памяти, где активно занялся декоммунизацией страны. Именно Вятрович представлял соответствующий законопроект в Верховной Раде. В данный момент он является депутатом Рады от партии «Европейская Солидарность». «Иду в политику, чтоб строить украинский мир и останавливать "русский мир"», — заявил он, став депутатом.

В марте 2019 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против Вятровича по части 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса (Реабилитация нацизма). В Москве утверждают, что Вятрович в период с ноября 2014 года и по настоящее время, используя служебное положение и занимаясь всесторонним изучением истории Украины, неоднократно отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

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