Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что оба россиянина — 33-летний петербуржец Александр Мурашев и 36-летняя москвичка Екатерина Белоусова — прилетели в киевский аэропорт «Жуляны» рейсом из Минска и на пограничном пункте назвали в качестве визита лекцию по копирайтингу.

Пограничники при этом выяснили, что оба они имеют отношение к Крыму: Мурашев бывал там, а Белоусова сотрудничает с компаниями, работающими на полуострове. «На своем профиле [в соцсетях] россиянка показывает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и оружием», — говорится в сообщении ведомства.

В результате обоим россиянам отказали во въезде и запретили посещение Украины на ближайшие три года. Утром 23 февраля они вылетели в Минск.

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