Россиян предупредили об опасности продаваемых у дороги фруктов и овощей

Доцент Кулач: Продаваемые у дороги фрукты и овощи могут содержать нитраты

На улицах российских городов можно встретить нелегальных торговцев овощами и фруктами, чья продукция может представлять опасность. Об этом россиян предупредила доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач в разговоре с RT.

Она указала, что не все торговые точки с овощами, фруктами и ягодами имеют лицензию на коммерческую деятельность. «Главный минус улицы — несоблюдение санитарных правил, отсутствие медицинской книжки у продавца, а также отсутствие ветеринарно-санитарного контроля растительной продукции», — рассказала собеседница телеканала.

По словам Кулач, такие овощи, фрукты и ягоды не были сданы на проверку и могут содержать нитраты, пестициды, токсичные элементы и радионуклиды. Она также отметила, что при покупке продуктов у людей, имеющих свои личные хозяйства, нельзя узнать, какие вредные организму вещества могут содержать эти продукты.

Ранее старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала «Ленте.ру», что свежие фрукты и ягоды, продающиеся вдоль автомобильных трасс, могут быть опасны для здоровья.

