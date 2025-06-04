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07:30, 4 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасных для здоровья фруктах и ягодах

Биотехнолог Золотарева предупредила об опасности употребления фруктов с трассы
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Свежие фрукты и ягоды, продающиеся вдоль автомобильных трасс, могут быть опасны для здоровья, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Плоды, длительное время находящиеся у проезжей части, накапливают вредные вещества из выхлопных газов и дорожную пыль вместе с содержащимися в ней микроорганизмами, — объяснила биотехнолог. — Особенно это касается ягод, которые часто продаются в открытых лотках без защиты от загрязнений».

Наибольшую опасность, по словам Золотаревой, представляют соединения тяжелых металлов и полициклические ароматические углеводороды. Эти вещества, как объяснила эксперт, частично проникают в мякоть и удалить их с помощью обычного мытья невозможно.

«Регулярное употребление подобных продуктов способствует накоплению токсинов в организме. Особую опасность представляют ягоды с мягкой поверхностью — они особенно интенсивно накапливают вредные вещества, а также их тяжело вымыть из-за риска повредить ягоды, — сказала Золотарева. — Не следует забывать о микроорганизмах, которые также могут оседать на плодах и вызвать желудочно-кишечные расстройства».

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Биотехнолог заключила, что покупать вдоль дороги можно только фрукты с плотной кожурой, такие как яблоки, груши, сливы. Она уточнила, что перед употреблением их необходимо тщательно промыть с использованием специальных средств, а по возможности — очистить от кожуры.

Ранее стало известно, что только 9 процентов жителей России готовы тратиться на ягоды и фрукты, сколько бы ни пришлось заплатить. Почти 29 процентов согласны покупать данные продукты периодически. Больше 40 процентов россиян планируют расходовать на эти цели по четыре тысячи рублей в месяц.

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