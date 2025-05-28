Россияне рассказали о расходах на ягоды и фрукты

«Выберу.ру»: Больше 40 % россиян будут тратить на ягоды по четыре тысячи рублей

Девять процентов жителей России признались, что будут покупать ягоды и фрукты, сколько бы те не стоили. Это показало исследование, проведенное маркетплейсом «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, 29 процентов заявили, что будут тратиться на эти продукты периодически, а 48 процентов запланировали хотя бы символические покупки.

Больше 40 процентов россиян рассчитывают тратить на фрукты и ягоды по четыре тысячи рублей в месяц. Другие 32 процента собираются потратить за весь сезон около пяти тысяч рублей. До семи тысяч рублей в месяц согласны израсходовать на эти цели 12 процентов респондентов, а 2 процента и вовсе согласны спустить на эти цели до десяти тысяч.

Ранее стало известно, что за год фрукты и ягоды подорожали в России на 26 процентов. Средний чек дошел до 306 рублей. Такую динамику эксперты объяснили ростом себестоимости продукции местных производителей, а также неблагоприятными погодными условиями.