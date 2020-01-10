На Украине проверят детский канал из-за игнорирования голодомора

Трансляции детского телеканала «Малятко-ТВ», прошедшие в День памяти жертв голодоморов, будут проверены официальным регулятором Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

По сообщению совета, мониторинг программ от 23 ноября 2019 года в первой половине дня не зафиксировал упоминаний о памятной дате. Согласно законодательству Украины, в дни памяти, скорби и траура телеканалы обязаны вставлять их в эфир.

Эксперты проведут внеплановую выездную проверку на спутниковом телеканале. «Малятко-ТВ» вещает более 10 лет. Программы в основном ориентированы на семейный просмотр.

Сообщается, что также Национальный совет создал рабочую группу, которая будет совершенствовать нынешние правила ведения вещания для учета особенностей нишевого вещания.

День памяти жертв голодоморов — памятный день, который приходится на четвертую субботу ноября. Ранее он назывался День памяти жертв голодомора и политических репрессий.

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