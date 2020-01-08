Названо самое популярное у россиян политическое ток-шоу

Россияне в 2019 году предпочитали смотреть политические ток-шоу «России 1» — «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым». О самых популярных программах такого формата говорится в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе телеканала.

По данным Mediascope, в среднем за год именно эти общественно-политические ток-шоу России 1 в будни смотрели большинство россиян. Первое место занял вечерний выпуск «60 минут», затем идет «Вечер» с телеведущим Соловьевым, а замыкает тройку дневная версия программы Скабеевой и Попова.

Материалы по теме Пир во время чумы Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года

Телеканал подчеркнул, что среди новостных проектов максимально приблизился к Первому каналу, опередив на статистическую погрешность в 0,1 процента. Программа «Вести» в 20 часов набрала 13,6 процентов среднегодовй доли, а программа «Время» в 21 — 13,5 процентов телезрителей. «Вести недели» с Дмитрием Киселевым замкнули тройку, набрав 13,4 процента. Дебютировавший в 2019 году проект «России 1» «Москва. Кремль. Путин» получил 13,2 процента.

Ранее стал известен самый популярный телеканал за новогодний эфир 31 декабря 2019 года. Главный канал ВГТРК хоть и получил право на показ «Иронии судьбы» в эту новогоднюю ночь, но занял второе место. С 22:00 31 декабря по 1:59 1 января аудитория Первого превышала 6,3 миллиона человек, в то время как аудитория «России 1» составила 5,2 миллиона человек. Основой для привлечения россиян к экранам стали советские фильмы из золотой коллекции «Мосфильма».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!