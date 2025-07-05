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05:44, 5 июля 2025Россия

Ростовский губернатор рассказал о ночной воздушной атаке ВСУ

Слюсарь: В Ростовской области ночью отразили воздушную атаку ВСУ

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Ростовской области ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Он уточнил, что дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Чертковском районе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

В ночь на субботу, 5 июля, украинские беспилотники также атаковали Ленинградскую область. На фоне этого в петербургском аэропорту Пулково задержали более 50 рейсов.

Помимо этого, под удар дронов попала Саратовская область. В результате атаки были повреждены жилые дома в Саратове и Энгельсе.

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