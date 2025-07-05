В Италии случайно нашли двух «детей-призраков» из Германии

Corriere della Sera: В Италии спасатели нашли двух «детей-призраков» из Германии

В Италии спасатели случайно нашли двух «детей-призраков» из Германии. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Утверждается, что спасатели нашли их после наводнения. Несмотря на то, что мальчикам было шесть и девять лет, они носили подгузники и почти не говорили. По словам отца семьи, он решил изолировать детей от различных инфекций и коронавируса. Дети не были зарегистрированы и никогда не ходили в школу.

«Родившиеся в Германии дети были привезены в Италию и спрятаны в лесу, где их никто не найдет. Таким образом, они стали двумя призраками», — указано в материале. Позже родителей лишили родительских прав, а местная прокуратура запустила процесс усыновления «призраков».

Прежде двух «детей-призраков», которых не существовало по документам, нашли в Красногорске. Их мать приехала из Украины в Россию, где у нее закончился срок действия паспорта, в связи с чем матери не удалось получить свидетельство о рождении детей.