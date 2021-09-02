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В российском городе случайно нашли двух детей-«призраков»

В Красногорске нашли двух детей, не существовавших по документам
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Фото: предоставлено Московской областной прокуратурой

В Красногорске случай помог обнаружить двух детей-«призраков», которых не существовало по документам. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Их мать приехала из Украины в Россию, где у нее закончился срок действия паспорта. Однако ехать на родину для его восстановления она не захотела. Спустя некоторое время она забеременела и родила сына, а через год еще одного.

В связи с отсутствием документа, удостоверяющего личность, матери не удалось получить свидетельство о рождении детей, а также какие-либо выплаты. Мальчики не смогли прикрепиться к поликлинике, пойти в детский сад и школу.

Детей-«призраков» обнаружили случайно. Они гуляли в компании с друзьями, один из которых стал материться. Всю компанию вызвали с родителями на комиссию по делам несовершеннолетних, где выяснились подробности с документами.

К делу подключились сотрудники городской прокуратуры. С 1 сентября дети пошли в школу, их приняли сразу в третий класс.

Ранее в Дагестане дети остались без праздничной линейки на 1 сентября и уроков. Уточняется, что конфликт в селе Гутатли между учителями длится с 2020 года. Все произошло из-за директора учреждения Ашуры Магомедовой.

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