Россия
 
Последние новости
Украина заявила о подготовке на самом высоком уровне встречи Путина и Зеленского
В США открыли стрельбу на территории школы
Карпин определился с составом сборной России на матч с Хорватией
В ООН потребовали прекращения огня в Панджшере
Россиянка возмутилась открытием секс-шопа и получила предложение отовариться 
Застрявшим на границе Польши и Белоруссии афганцам привезли гуманитарную помощь
Рецидивисту добавили срок за нападение на начальника российской колонии
Познер увидел минус в возможной победе сборной России над Хорватией
Найден «спусковой крючок» катастрофического изменения климата
Новости партнеров
Прослушать новость

В российской школе дети остались без праздничной линейки из-за ссоры учителей

В дагестанской школе дети остались без линейки на 1 сентября из-за конфликта учителей
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Дагестане дети остались без праздничной линейки на 1 сентября и уроков. Уточняется, что конфликт в селе Гутатли между учителями длится с 2020 года. Все произошло из-за директора учреждения Ашуры Магомедовой, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что она не понравилась всему педагогическому составу. Ее несколько раз увольняли, но она оставила на этой должности «своего человека», а в школе начались частые конфликты, в ходе которых педагоги, поддерживающие Магомедову, ссорились с другими учителями.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

Родители 45 учеников из 60 написали заявление на перевод в другую школу, в соседнее село Кидеро. Заявления приняли, и уже 1 сентября дети ждали школьный автобус, но он так и не приехал. Стало известно, что его отменил глава Цунтинского района Ахмед Гамзатов. Кроме того, появилась информация, что учебное заведение в Кидеро полностью заполнено. В результате дети остались без школы, а линейка превратилась в митинг родителей.

Ранее в школе №76 в Хабаровске учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке, посвященной Дню знаний. После региональное управление образования начало проверку в отношении директора учреждения и его сотрудников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Краснодаре объяснили появление первого «Ы» класса в одной из школ
Учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке в российской школе
Российской учительнице пригрозили прокуратурой из-за видео в TikTok