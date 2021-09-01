В российской школе дети остались без праздничной линейки из-за ссоры учителей

В Дагестане дети остались без праздничной линейки на 1 сентября и уроков. Уточняется, что конфликт в селе Гутатли между учителями длится с 2020 года. Все произошло из-за директора учреждения Ашуры Магомедовой, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что она не понравилась всему педагогическому составу. Ее несколько раз увольняли, но она оставила на этой должности «своего человека», а в школе начались частые конфликты, в ходе которых педагоги, поддерживающие Магомедову, ссорились с другими учителями.

Родители 45 учеников из 60 написали заявление на перевод в другую школу, в соседнее село Кидеро. Заявления приняли, и уже 1 сентября дети ждали школьный автобус, но он так и не приехал. Стало известно, что его отменил глава Цунтинского района Ахмед Гамзатов. Кроме того, появилась информация, что учебное заведение в Кидеро полностью заполнено. В результате дети остались без школы, а линейка превратилась в митинг родителей.

Ранее в школе №76 в Хабаровске учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке, посвященной Дню знаний. После региональное управление образования начало проверку в отношении директора учреждения и его сотрудников.