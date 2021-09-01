Учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке в российской школе

В Хабаровске педагог исполнила танец живота перед детьми на посвященной 1 сентября линейке

В школе №76 в Хабаровске учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке, посвященной Дню знаний. После региональное управление образования начало проверку в отношении директора учреждения и его сотрудников. Видео опубликовал Life.

В ведомстве извинились, а также назвали данный инцидент личной инициативой молодой учительницы, пишет RT в своем Telegram-канале.

«Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы. Управление образования считает такие инициативы неприемлемыми», — уточнили там.

Ранее в поселке Горный Красноярского края учительнице английского языка пришлось удалить аккаунт в TikTok после жалоб родителей школьников. Отмечается. что преподаватель выкладывала в социальную сеть юмористические видео о своей работе. По ее словам, аккаунт она завела в качестве эксперимента.