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Исполнившая танец живота перед детьми в День знаний россиянка объяснилась

Учительница из Хабаровска, исполнившая 1 сентября танец живота перед детьми, извинилась
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Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Учительница из Хабаровска, которая исполнила танец живота на праздничной линейке перед детьми 1 сентября, объяснилась. Она попросила прощения за свой номер, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По словам педагога, под бликами солнечного света создавался эффект обнаженного тела. На самом деле костюм был полностью закрытым, отметила она.

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«Своим творческим номером, изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить и обидеть ваши чувства», — призналась преподавательница.

Она также объяснила смысл номера, который заключался в том, чтобы люди никогда не теряли свои крылья.

Ранее сообщалось, что в школе №76 в Хабаровске учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке, посвященной Дню знаний. После региональное управление образования начало проверку в отношении директора учреждения и его сотрудников. В ведомстве извинились, а также назвали данный инцидент личной инициативой молодой учительницы.

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Предыстория: Учительница исполнила танец живота перед детьми на линейке в российской школе
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