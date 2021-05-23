Мать пригрозившего «трахать училку» третьеклассника объяснила его поведение

Мать третьеклассника из школы №8 в Таганроге, который вышел к доске со словами «сейчас будем трахать училку», объяснила поведение ребенка. Об этом пишет портал rostoday.com.

Женщина считает, что учительница сама виновата в произошедшем, якобы педагог не смогла заработать уважение у детей. Она уверяет, что с ее сыном все в порядке, семья у них благополучная и школа никогда не жаловалась на сына.

При этом женщина все-таки решила отвести ребенка к психологу после того, как тот оскорблял и угрожал учительницу. В свою очередь, прокуратура Ростовской области организовала проверку после обнаружения в сети видео, где школьник угрожал учителю и обещал расправу.

21 мая издание «Блокнот» опубликовало ролик, на котором ученик третьего класса вышел к доске со словами «сейчас будем трахать училку» и продолжил матом оскорблять педагога. Также третьеклассник замахнулся в сторону учительницы ногой. На слова и действия ученика педагог не отреагировала и попросила класс «доделывать контрольную». По информации телеканала «360», мальчик и раньше вел себя агрессивно и ругался матом, а родители его одноклассников не раз жаловались на школьника директору.