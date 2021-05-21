Ударивший ножом учителя школьник в Пермском крае заранее спланировал нападение

Ученик лицея №1 в Березниках Пермского края, ударивший учителя физики ножом в грудь и шею, заранее спланировал нападение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне происшествия школьник записал другу голосовое сообщение, в котором рассказал о своих намерениях. «Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе лямку, чтобы закрепить нож на пояснице», — рассказал он собеседнику.

16-летний юноша добавил, что у него нет близких, однако ему жаль домашнее животное.

Ранее стало известно о возможной причине совершенного нападения — предполагается, что это произошло из-за мести лицеиста преподавателю за плохие оценки. Сейчас пострадавшая находится в травматологическом отделении с ножевыми ранениями в состоянии средней степени тяжести.

Учащегося задержали, на месте происшествия находится следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, об инциденте сообщил одноклассник задержанного, попросив вызвать скорую помощь.