Раскрыта возможная причина нападения ученика с ножом на педагога в Пермском крае

Возможной причиной нападения ученика лицея №1 в городе Березники Пермского края на педагога могла стать месть школьника за плохие оценки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По мнению нападавшего, 74-летний преподаватель по физике нередко занижала ему отметки. Поэтому он решил напасть на нее с ножом.

Как сообщает издание 59.ru, сейчас пострадавшая находится в травматологическом отделении с ножевыми ранениями шеи и плеча. Ее состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.

Родители 16-летнего подростка сейчас отдыхают в Сочи, в школу вызвали его дедушку, передает Telegram-канал Life Shot.

Учащегося задержали, на месте происшествия находится следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, об инциденте сообщил одноклассник задержанного, попросив вызвать скорую помощь.