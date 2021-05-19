Полицейского уволили за слив видео допроса напавшего на казанскую школу

МВД уволило полицейского за слив видео допроса Ильназа Галявиева, совершившего вооруженное нападение на школу в Казани. Об этом сообщает KazanFirst.

В приказе, подписанном министром внутренних дел Татарстана Артемом Хохориным, копия которого имеется в распоряжении редакции, говорится, что оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела полиции №12 «Гвардейский» несанкционированно распространил видеоматериалы в интернете. В МВД посчитали его проступок ненадлежащим исполнением служебных обязанностей, порочащим честь сотрудника внутренних дел.

Оперативник снял на видео первый допрос Галявиева, на котором он, прикованный наручниками к скамье, называет себя богом и признается, что всех ненавидит, а люди это биомусор.

Этим же приказом непосредственный начальник провинившегося сотрудника, занимающий пост руководителя отдела уголовного розыска отдела полиции №12 «Гвардейский», понижен в должности и лишен премии на месяц. Ему вменили то, что он не проконтролировал подчиненного, допустил распространение видео допроса и пытался это скрыть от вышестоящего руководства.

Нападение на гимназию №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Нападавший Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев заключен под стражу, его поставили на профилактический учет как склонного к суициду.