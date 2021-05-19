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У жителей Татарстана начали массово изымать оружие после стрельбы в школе

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

У жителей Татарстана начали массово изымать огнестрельное оружие после стрельбы, которая произошла в школе №175 Казани. Об этом в среду, 19 мая, сообщил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, его цитирует телеканал «Татарстан-24».

По словам Мухаметшина, после массового убийства в казанской школе сотрудники Росгвардии приступили к проверке оборота гражданского оружия. «Уже около 40 стволов незаконно хранящегося оружия было выявлено», — уточнил председатель Госсовета, добавив, что все изъятое оружие уже поставили на учет.

Он также поддержал идею об ужесточении контроля над выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие, пообещав, что власти займутся данным вопросом. «Частные компании дают разрешение на оружие, не имеющие на это права, практически без обследования состояния здоровья», — пожаловался Мухаметшин.

Нападение на гимназию №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Нападавший Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев заключен под стражу, его поставили на профилактический учет как склонного к суициду.

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