Одноклассника напавшего на казанскую школу решили проверить на детекторе лжи

Одноклассника Ильназа Галявиева, обвиняемого в вооруженном нападении на школу №175 в Казани, проверяют на детекторе лжи. По предварительным данным, он мог знать о готовящемся нападении на учебное заведение. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, всех детей, обучавшихся с Ильназом в одной гимназии, вызвали на допрос в Следственный комитет России (СКР). Однако одного из них решили повторно проверить.

Как отмечается, в день трагедии сестра юноши не явилась в школу по неизвестным причинам. Предполагается, что нападавший предупреждал друга о своих намерениях.

Кроме того, среди погибших в результате массового убийства был младший брат бывшей одноклассницы Галявиева.

Ранее сообщалось, что злоумышленника поставили в СИЗО на профилактический учет как склонного к суициду.

Нападение на гимназию №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.