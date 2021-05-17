Раскрыты условия содержания напавшего на казанскую школу

Обвиняемый в вооруженном нападении на школу в Казани Ильназ Галявиев находится в одиночной камере под круглосуточным видеонаблюдением. Условия содержания фигуранта раскрыл секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников на сайте организации.

Арестант помещен в СИЗО Казани, на условия содержания не жалуется. После завершения следственных действий Галявиева отправят на психиатрическую экспертизу в научно-исследовательский институт имени Сербского в Москве.

Специалисты должны установить, имеется ли у него психическое расстройство, совершил ли он преступление во вменяемом состоянии и отдавал ли отчет в своих действиях.

Ранее 17 мая сообщалось, что следователи начали отрабатывать версию о вербовке Галявиева, чтобы ответить на вопрос, могли ли идеи быть внедрены ему при вербовке. Согласно одной из версий, 19-летний студент мог не осознавать, что им манипулируют, и быть уверенным, что состоит «в интересном дружеском общении». Для этого специалисты изучат аккаунты Галявиева в соцсетях и на игровой платформе Steam, где он проводил много времени.

Сам преступник утверждает, что действовал один.

14 мая появилась информация, что около полугода назад Галявиев предлагал одногруппнику вступить в секту. Тогда это восприняли как шутку и разговоры свели на нет.

Нападение на гимназию №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.