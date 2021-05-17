В Москве у пошутившего о подготовке нападения на школу подростка нашли оружие

В Москве 16-летний старшеклассник пошутил о подготовке нападения на школу. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Подросток рассказал о своих планах 15-летней подруге — по его словам, он собирался совершить массовый расстрел находящихся в учебном заведении учеников и преподавателей. Девочка передала эту информацию своим родителям, после чего те обратились в полицию.

Правоохранителям школьник заявил, что не хотел устраивать убийство. Однако при обыске в его квартире нашли оружие, в частности, пневматический автомат, пневматический пистолет, один револьвер, а также пустой тубус от ручного противотанкового гранатомета.

11 мая сообщалось о нападении на казанскую гимназию №175 на улице Файзи. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли 9 человек, пострадали 24. Галявиева заключили под стражу, его обвиняют в массовом убийстве. На допросе бывший студент называл себя богом, соответствующая надпись была и на его маске в момент атаки.