Директор колледжа рассказала об общении с отцом напавшего на школу в Казани

Преподаватели колледжа при Казанском университете управления ТИСБИ обсуждали проблемы напавшего на школу в Казани Ильназа Галявиева с его отцом. Об этом РБК рассказала директор учебного заведения Вероника Шамсутдинова.

По ее словам, юноша был неконфликтный и «очень неплохо учился», но после прохождения зимней практики он не явился на промежуточный экзамен. После этого куратор позвонил родителю Галявиева и тот пообещал разобраться. Одновременно с этим сам студент заявил преподавателям, что болен и предоставит все необходимые справки после выздоровления.

Спустя несколько дней отцу Галявиева позвонили еще раз, и он заявил, что не в курсе проблемы. При этом, утверждает Шамсутдинова, семья могла знать о психологических проблемах сына: «Скорее всего то, что проблемы были у мальчика, отец знал. Наверняка были какие-то тревожные сигналы, которые родителям были заметны больше, чем нам», — сказала она.

Ранее стало известно, что Галявиев пытался завлечь людей в секту. Он обратился с таким предложением к одному из сокурсников около полугода назад, но это восприняли как шутку и разговоры свели на нет.

Нападение произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли 9 человек, пострадали 24. Галявиева заключили под стражу, его обвиняют в массовом убийстве. На допросе бывший студент называл себя богом, соответствующая надпись была и на его маске в момент атаки.