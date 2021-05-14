В колледже подтвердили попытки напавшего на школу в Казани завлечь людей в секту

Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев пытался завлечь людей в секту. Об этом рассказала ректор колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ), где он учился, Нэлла Прусс, передает «Интерфакс».

По словам Прусс, Галявиев обратился с таким предложением к одному из сокурсников.

Таким образом собеседница агентства подтвердила слова старосты группы колледжа, где учился Галявиев. По его словам, студент предложил одногруппнику вступить в секту около полугода назад, но это восприняли как шутку и разговоры свели на нет.

Ранее Прусс рассказала, что с Галявиевым что-то случилось за полгода до нападения на школу. По ее словам, он хорошо учился, участвовал в жизни колледжа, был волонтером и «не выделялся из толпы», но за шесть месяцев до атаки его поведение изменилось, и после Нового года его никто не видел.

Нападение на гимназию №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Сообщалось, что Галявиев начал готовиться к нему с февраля, для чего купил в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.