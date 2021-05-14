Появились подробности о еще одном считавшем себя богом казанском студенте

Следователи начали работать с матерью еще одного студента казанского колледжа, где учился устроивший стрельбу в школе 19-летний Ильназ Галявиев — год назад молодой человек покончил с собой. До этого он, как и Галявиев, стал считать себя богом и отказался от семьи, сообщает «Интерфакс» подробности.

Мать бывшего студента колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ) Наталью Андрееву пригласили на беседу в СК.

«Я была вчера в Следственном комитете, мы разговаривали. Мое дело взято сейчас под контроль и будет вновь поднято. Это была предварительная беседа без допросов, они сказали, что позднее меня опросят заново. Я поняла, что хотят сопоставить эти два случая», — рассказала женщина.

По ее словам, сын покончил с собой 10 мая 2020 года в возрасте 17 лет после нескольких неудачных попыток суицида. До этого молодой человек стал вести себя странно: перестал общаться с родными, проявлял агрессию, носил черную одежду и называл себя богом.

«Перестал называть отчима отцом и стал называть Максимом, хотя с детства называл его папой. Когда я увидела этого [Ильназа Галявиева] и то, что он говорил, я увидела своего ребенка. Он говорил те же слова, что и мой сын», — сказала женщина.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани утром, 11 мая. Погибли 9 человек. На допросе Галявиев называл себя богом, надпись «Бог» была на его маске в момент атаки.