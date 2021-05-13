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Педагог рассказала о спасении своих учеников при нападении на школу в Казани

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Учительница обществознания из 175-й гимназии Казани рассказала, как действовала во время нападения и спасала своих учеников. Женщина с помощью учащихся заперла дверь и старалась успокоить подопечных, не выдавая своего волнения. Видео с рассказом учительницы появилось в Telegram-канале РИА Новости.

«У меня был 11 класс, шел очередной урок обществознания, шла тематическая контрольная работа, мы поняли что в школе что-то произошло и нужно мобилизоваться, закрыли дверь на ключ и вспомнили, что нужно звонить в МЧС», — рассказала о первых минутах стрельбы педагог.

Далее женщина закрыла окна и попросила детей присесть в конце класса. Учительница призвала учащихся не паниковать, но сама с трудом сдерживала эмоции.

«Я осознала, что не должна заплакать, чтобы этого не увидели дети», — вспомнила она.

По ее словам, в классе был слышен взрыв и «стены зашевелились». Женщину успокоил звонок брата, который работает в МЧС, он сообщил, что все службы выехали и людей скоро эвакуируют.

«Сначала к нам в дверь тихо постучали, не были уверены, что ОМОН, но потом они говорили это ОМОН, откройте, откройте», — поделилась учительница. Дверь все-таки открыли, одна из учениц услышала за дверью голос своего отца. После этого, по словам учительницы, персонал и учащихся вывели из здания.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 утром 11 мая. Погибли девять человек, больше 20 получили ранения.

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