По Москве прокатилась волна сообщений о нападениях после стрельбы в Казани

По Москве после стрельбы в казанской школе №175 прокатилась волна сообщений о нападениях и взрывах. Об этом сообщили Telegram-каналы LifeShot и «112».

Как пишет «112», полиция столицы разыскивает автора сообщения о готовящемся массовом расстреле и взрыве в одной из школ в центре города. По данным канала, бывший ученик школы, 25-летний Виталий, нашел в интернете скриншот из TikTok, где один из пользователей предупреждает о нападении. Завуч обратилась в полицию, информацию передали в ФСБ. В школе провели профилактические мероприятия.

По данным LifeShot, в полицию поступило сообщение о том, что на парковке торгового центра РИО в Москве припаркован темно-серый автомобиль, в котором, предположительно, заложено взрывное устройство. Из комплекса эвакуировали 700 посетителей и сотрудников, информация не подтвердилась.

Кроме того, жительница Москвы сообщила, что услышала в вагоне метро, как двое мужчин заявили о предстоящем взрыве. Полицейские осмотрели четыре ближайшие станции и не обнаружили бомб.

В полицию обращалась также жительница Казани, которая обнаружила в TikTok ролик с угрозами взрыва в школе в Москве. Из здания эвакуировали 18 человек, взрывных устройств в учебном заведении не нашли.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, более 20 получили ранения. 12 мая обвиняемого в массовом убийстве, 19-летнего Ильназа Галявиева, арестовали на два месяца.