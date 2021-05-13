Напавший на казанскую школу пытался совершить суицид после задержания

Напавший на казанскую школу 19-летний Ильназ Галявиев пытался совершить суицид сразу после задержания. Об этом он говорит на допросе, текст которого опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Из показаний обвиняемого следует, что после того, как он сдался полицейским, в служебной машине им была предпринята попытка самоубийства, но ему помешал сотрудник правоохранительных органов, а затем его привезли в отдел полиции.

На допросе он заявил, что собирался убить в школе 20 человек. «Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых», — признается обвиняемый. По его словам, он целился в головы, а если промахивался, то добивал раненых.

Галявиев рассказал, что, устроив стрельбу в классе, где был 8 «А», он вышел в коридор, перезарядил ружье и вновь вернулся, чтобы довести начатое до конца.

«В содеянном я не раскаиваюсь, вину признаю полностью. Считаю, что, убивая людей, я совершил правильный поступок. Тем самым я показал всем, что я действительно бог», — говорится в показаниях обвиняемого.

Он также рассказал, что дважды приходил утром 11 мая в школу. В первый раз его прогнала вахтерша, он ушел домой, взял оружие и вернулся в гимназию.

РЕН ТВ опубликовал в своем Telegram-канале запись с камеры видеонаблюдения в оружейном магазине Йошкар-Олы, на котором видно, как Галявиев покупает ружье.

12 мая Советский суд Казани арестовал обвиняемого в массовом убийстве на два месяца.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. ПОгибли девять человек, 20 получили ранения.