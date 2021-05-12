Прокурор подтвердил факт взрыва в казанской школе во время нападения

Заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика подтвердил факт взрыва в школе №175 во время вооруженного нападения 19-летнего Ильназа Галявиева. Об этом он сообщил в беседе с журналистами после решения суда об аресте обвиняемого, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам прокурора, в ходе судебного заседания следователь сообщил о взрыве самодельного взрывного устройства. При этом он оставил без комментариев сообщение о голодовке Галявиева. Однако состояние его здоровья не препятствует нахождению его под стражей, указал прокурор.

Он отметил, что уголовное дело о массовом убийстве в казанской школе находится под надзором Генеральной прокуратуры России. Прокурор пояснил, что при наличии оснований дело может быть переквалифицировано на статью терроризм.

Ранее 12 мая Советский суд Казани арестовал Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве, совершенном в школе №175 11 мая, где погибли девять человек и более 20 получили ранения. Решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения на два месяца. Прокурор заявил в суде, что подсудимому предъявлено обвинение в массовом убийстве — он произвел не менее 17 выстрелов в школе. Галявиев признал свою вину.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.