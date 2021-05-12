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В ФСБ Татарстана приехала проверка из Москвы

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сотрудники центрального аппарата ФСБ приехали из Москвы в главное управление ведомства по Татарстану после массового убийства в казанской школе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

«Проверка управления ФСБ по Татарстану касается вопросов профилактики стрельбы, а также вопросов безопасности в учебных заведениях. Выяснилось, что за обеспечение безопасности в школах в республике отвечал один оперативник», — уточнил собеседник издания, отметив, что обычно такие полномочия могут быть распределены между несколькими отделами.

Источник также рассказал, что после стрельбы в Керчи в 2018 году президент России Владимир Путин поручил директору ФСБ Александру Бортникову разработать меры по предотвращению подобных событий в учебных заведениях. Тогда в региональных главках появилась ежемесячная отчетность по профилактике преступлений, связанных с насилием в школах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил РБК, что после поручения Путина «были приняты достаточно эффективные меры».

Утром 11 мая в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла стрельба. Бывший ученик Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. В результате погибли семь восьмиклассников и две учительницы, более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Дети пытались спастись, выпрыгивая из окон. Силовики задержали 19-летнего Галявиева, он признал вину.

17 октября 2018 года 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл стрельбу в здании учебного заведения. Он убил 21 человека и покончил с собой. Еще несколько десятков людей пострадали.

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