Устроивший стрельбу в казанской школе признался в массовом убийстве

Устроивший стрельбу в школе №175 Казани 19-летний Ильназ Галявиев признался в массовом убийстве. Об этом в среду, 12 мая, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, Галявиев рассказал силовикам, что считает себя виновным в убийстве не менее семи человек. При этом он уверен, что четверо из погибших — взрослые. Сколько школьников он убил, стрелявший уточнить не смог.

Ранее сообщалось, что Галявиев раскрыл мотивы нападения на школу. Он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что ненавидит всех, и хотел, чтобы все узнали, что он бог.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.