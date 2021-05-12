Стал известен диагноз устроившего стрельбу в казанской школе

Военкомат признал Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе Казани, годным к службе несмотря на поражение головного мозга. Об этом стало известно Telegram-каналу LIFE SHOT.

Согласно его данным, нападавший с 2017 года стоял на учете в поликлинике с диагнозом «энцефалопатия» (совокупность симптомов, характеризующих поражение головного мозга и гибель его клеток — прим. «Ленты.ру»).

Родственники сообщили, что знали о болезни — после окончания школы юноша жаловался на головные боли и вскоре обратился в больницу. Предполагается, что его состояние ухудшилось прошлым летом — тогда же он практически полностью прекратил общение с близкими и стал скрытным.

Ранее 12 мая психиатр Игорь Лазарев заявил, исходя из допроса Галявиева, что его состояние похоже на шизофрению. По словам специалиста, в речи подозреваемого можно проследить негативное отношение к матери, которое часто проявляется у больных шизофренией. Также, считает врач, фразы стрелявшего о том, что он осознал свою миссию и считает себя богом, свидетельствует о систематизации бреда, который приобрел определенную систему, структуру.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.