Психиатр описал состояние устроившего стрельбу в казанской школе

Состояние устроившего стрельбу в казанской школе №175 19-летнего Ильназа Галявиева похоже на шизофрению. Об этом сообщил психиатр Игорь Лазарев, исходя из допроса стрелявшего, передает телеканал «Звезда».

«Он выкрикивает фразы, причем иногда речь у него разорвана — это тоже симптом психоза. В общем, это все говорит об остром психотическом состоянии, которое может быть при разных заболеваниях, часто такое бывает при шизофрении», — описал врач.

По словам Лазарева, в речи подозреваемого можно проследить негативное отношение к матери, которое часто проявляется у больных шизофренией. Также, считает врач, фразы стрелявшего о том, что он осознал свою миссию и считает себя богом, свидетельствует о систематизации бреда, который приобрел определенную систему, структуру, подчеркнул психиатр.

Ранее бывшая учительница Галявиева заявила, что крайне удивлена произошедшим, так как в школьные годы молодой человек был спокойным. Учительница, которая в течение четырех месяцев была классным руководителем юноши, также отметила, что Галявиев во время учебы был тихим «хорошистом», который не общался с шумными и «крутыми» компаниями.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.