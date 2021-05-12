Устроивший стрельбу в казанской школе поджег свою квартиру перед нападением

Ильназ Галявиев, напавший на гимназию №175 в Казани и устроивший там стрельбу, пытался поджечь свою квартиру перед нападением. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

Отмечается, что утром 11 мая он облил дверь в квартире селитрой, поджег ее и покинул дом. Однако огонь не разгорелся, в результате сотрудникам правоохранительных органов удалось провести оперативно-розыскные мероприятия.

При обыске в жилище юноши обнаружили неизвестное порошкообразное вещество, алюминиевую пудру, а также емкость с настойкой лекарства «Мухомор».

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.