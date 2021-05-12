Соседи рассказали о драке напавшего на школу в Казани студента с отцом

Соседи Ильназа Галявиева, напавшего на казанскую гимназию №175 и устроившего там стрельбу, разошлись во мнении по поводу поведения студента. Некоторые, как передает РИА Новости, назвали его интеллигентным и спокойным.

«Не было такого, чтоб он где-то в компаниях сидел орал с подростками. Тихоней был», — цитирует агентство слова соседки, сказанные RT.

При этом другие утверждают, что Галявиев в последнее время был груб с соседями и вел себя агрессивно. Как пишет «Московский комсомолец», студент перестал здороваться и громко хлопал дверьми.

Кроме того, очевидцы утверждают, что слышали из квартиры Галявиевых громкий спор и звуки ударов. Они предположили, что между отцом и сыном произошла драка. После того, как шум возобновился, сосед снизу поднялся и сделал замечание семье, на что получил грубый ответ.

Как пишет издание, перед стрельбой в школе уже сам студент спустился в квартиру этажом ниже и пожаловался на шум, хотя, по утверждению соседей, они вели себя тихо.

Жильцы дома также рассказали, что раньше Ильназ жил вместе с родителями и старшим братом, но в этом году они переехали. Соседи предположили, что это связано с неадекватностью студента.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.