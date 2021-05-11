Напавший на казанскую школу закупил тысячу патронов для охоты на крупную дичь

Студент Ильназ Галявиев, напавший на школу №175 в Казани, перед убийством закупил более тысячи патронов для охоты на крупную дичь. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает Telegram-канал «112».

Покупка обошлась ему в 25 тысяч рублей. Продавцов не смутило то, что юноша покупает такое количество патронов, получив разрешение на хранение ружья менее месяца назад.

Ранее стала известна хронология событий произошедшего в гимназии. Также была опубликована часть допроса 19-летнего злоумышленника. На медкомиссии в военкомате, а также на приеме у психиатра специалисты установили, что юноша психически здоров.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.

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