США выразили соболезнования семьям погибших в Казани

США выразили соболезнования по поводу стрельбы в школе Казани. Об этом заявила пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс в своем Twitter.

«Мы глубоко опечалены сегодняшней трагической стрельбой в Казани и гибелью стольких невинных людей. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям всех погибших», — написала она.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани утром, 11 мая. Сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей, в том числе 19-летний Ильназ Галявиев. Они зашли в учебное заведение с оружием и начали стрелять. При этом Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о двух участниках вооруженного нападения на школу.

По последним данным, в ходе стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек. Mash сообщал, что число погибших увеличилось до десяти человек, однако в пресс-службе главы Татарстана данную информацию не подтвердили.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родителям погибших детей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства также дал ряд поручений после ЧП.