Устроивший стрельбу в казанской школе был призван в армию

19-летний Ильназ Галявиев, устроивший массовое убийство в школе №175 в Казани, не явился на медкомиссию в военкомат в марте текущего года. Он был призван в армию. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По данным канала, Галявиев получил отсрочку до 30 июня из-за учебы. В военкомате не знали о его отчислении из колледжа.

Отмечается, что он состоит на воинском учете с 17 лет. На одном из медицинских осмотров врачи обнаружили у него близорукость третьей степени — он получил категорию годности с незначительными ограничениями. Других проблем со здоровьем выявлено не было. Психиатр, которая проводила обследование Ильназа перед получением им оружия, заявила о том, что он психически здоров.

Ранее издание Baza восстановило хронологию событий преступления, произошедшего в гимназии, и опубликовало часть допроса злоумышленника. По словам напавшего, он «осознал себя богом около двух месяцев назад».

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где несколько раз писал о своих намерениях.