Отец рассказал о напавшем на школу в Казани студенте

Отец рассказал о 19-летнем Ильназе Галявиеве, напавшем на школу №175 в Казани. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По словам мужчины, Галявиев «был самым обычным, не высказывал каких-то негативных мыслей и настроений».

Раньше студент учился в школе №175, четыре года назад поступил в колледж, где учился на IT-специалиста. Последнее время он часто оставался дома один, так как отец делал ремонт в другом жилье.

Стрельба в школе Казани произошла утром 11 мая, нападение совершили двое вооруженных молодых людей. Известно, что одного из них, 19-летнего Ильназа Г., задержали, второго ликвидировали. Также был задержан предполагаемый пособник стрелков — 41-летний Рамиль М. Как писали СМИ, молодой человек по имени Ильназ Галявиев вел Telegram-канал, в котором в том числе угрожал «убить огромное количество биомусора» и совершить самоубийство.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших детей. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Следственный комитет возбудил дело по статье о массовом убийстве.