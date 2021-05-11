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Власти Татарстана уточнили число пострадавших при стрельбе в школе

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

18 детей и трое взрослых пострадали в результате стрельбы в школе N 175 в Казани. Число уточнила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы стали семь детей и одна учительница. Однако по данным Telegram-канала Mash, число погибших увеличилось до 10.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. Сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей: они зашли в учебное заведение с оружием и начали стрелять. При этом Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о двух участниках вооруженного нападения на школу.

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности. Эвакуированных детей разместили в детских садах. В городе введен режим контртеррористической операции (КТО).

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Число погибших при стрельбе в казанской школе увеличилось до 10