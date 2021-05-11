Ученица казанской школы рассказала о расстреле учителя на глазах у детей

Учительницу казанской школы №175, предположительно, расстреляли на глазах у детей. Об этом рассказала ученица восьмого класса, передает «Комсомольская правда».

«У детей была истерика. Сказали, что есть погибшие, также убит учитель. Учителя, вроде как, убили прямо на глазах у учеников младших классов», — сказала школьница.

По ее словам, нападение произошло в середине урока. Директриса учебного заведения по громкой связи объявила, чтобы все сидели в классах, потому что «в школе террористы». Примерно через 20 минут детей вывели из школы.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая. По официальным данным, погибли семь школьников и учительница, еще 20 человек пострадали. Известно, что двое погибших детей разбились после падения из окна третьего этажа. Шесть из госпитализированных детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сообщалось, что в нападении участвовали двое вооруженных молодых людей. Одного из них, 19-летнего Ильназа Г., задержали, второго ликвидировали. Позднее был задержан предполагаемый пособник стрелков — 41-летний Рамиль М. По данным СМИ, мужчина по имени Ильназ Галявиев вел Telegram-канал, в котором в том числе угрожал «убить огромное количество биомусора» и совершить суицид.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших детей. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Следственный комитет России возбудил дело по статье о массовом убийстве.