Путин отдал поручения после стрельбы в казанской школе

Президент России Владимир Путин отдал поручения после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

О ситуации в образовательном учреждении российскому лидеру доложил директор ФСБ Александр Бортников.

После доклада Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Также президент отправил в Казань двух министров — главу Минздрава Михаила Мурашко и главу Минпроcвещения Сергея Кравцова. Российский лидер поручил оказать содействие и обеспечить всю необходимую медпомощь пострадавшим детям

Путин также выразил соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе.

ЧП произошло утром в школе на улице Файзи в Казани. Сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей: они зашли в учебное заведение с оружием и начали стрелять. Один из стрелков, 19-летний Ильназ Г., выпрыгнул из окна и был задержан, второй был ликвидирован силовиками. Позже правоохранители также задержали предполагаемого пособника стрелков — 41-летнего Рамиля М. При этом Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о двух участниках вооруженного нападения на школу.

По последним данным, в ходе стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек.