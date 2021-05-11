Опровергнута информация о двух напавших на школу в Казани

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о двух участниках вооруженного нападения на школу №175 в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным НАК, стрельбу устроил один вооруженный преступник в 9:30 11 мая. На территории, прилегающей к учебному заведению, проводится контртеррористическая операция.

Нападавший задержан. Он действовал в одиночку, уточнил источник ТАСС.

По данным НАК, в результате стрельбы погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников школы получили ранения.

Ранее сообщалось, что вооруженное нападение совершили двое молодых людей. Одного из них задержали, второго ликвидировали в ходе штурма. Также сообщалось о задержании их предполагаемого пособника.