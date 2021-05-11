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Объяснено отсутствие охраны в атакованной казанской школе

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Фото: РИА Новости

Деньги на охрану атакованной казанской школы № 175 перестали поступать после перевода детей на удаленное обучение в марте 2020 года. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Тогда руководство гимназии сочло нерентабельным содержание охранника и отказалось от услуг ЧОП. Больше школа к услугам профессиональных охранников не возвращалась.

Деньги на охрану собирались с родителей, по 50–60 рублей в месяц. По информации канала, аналогичная ситуация сложилась и в «многих других школах Советского района Казани».

Ранее 11 мая директор ЧОП «Сфинкс», которое ранее занималось охраной подвергнувшейся вооруженной атаке школы, Джаудат Хайруллин рассказал, что охранникам не платили за работу. «Мы охраняли, они нам деньги не платили — мы ушли. Это произошло несколько лет назад, точно сказать не могу. Наших сотрудников там точно не было», — отметил он. Хайруллин добавил, что деньги сотрудники получили через суд.

По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Атаковавший гимназию в настоящее время задержан.

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