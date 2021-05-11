Россия
 
Последние новости
В казанской школе после массового убийства нашли бомбу
Невеста пожелала «быть лучшей» на свадьбе и попросила подругу отрезать волосы
В Нью-Йорке предложили стать соседями номинантки на «Оскар»
Полицейский застрелил самоубийцу и сохранил зарплату
Принц Чарльз избавится от лишних членов королевской семьи
Боец Исмаилов высказался о праздновании Дня Победы
Россияне оставили свои пенсии без изменений
Среди пострадавших казанских школьников оказался сын имама
Машина въехала в толпу пешеходов в Екатеринбурге
Раскрыт многократно увеличивающий риск смерти от коронавируса симптом
Новости партнеров
Прослушать новость

Масштабы разрушений после стрельбы в казанской школе показали с воздуха

Перейти в «Мою Ленту»

Масштабы разрушений после стрельбы в казанской школе №175 показали с воздуха. Ролик опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, что на первом этаже здания выбито несколько окон. Возле него лежат доски и стекла.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет опроверг эту информацию. По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли 9 человек, в том числе 7 детей, пострадали 20 человек. Восемь из 18 детей пострадавших детей получили пулевые ранения, остальные пострадали из-за осколков стекла или при эвакуации, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что шестеро детей в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Напавший на школу в Казани заявил матери о планах «охотиться» после покупки оружия
Продавец рассказал о покупке оружия напавшим на школу в Казани
Минздрав описал травмы пострадавших при стрельбе в казанской школе