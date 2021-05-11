Масштабы разрушений после стрельбы в казанской школе показали с воздуха

Масштабы разрушений после стрельбы в казанской школе №175 показали с воздуха. Ролик опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, что на первом этаже здания выбито несколько окон. Возле него лежат доски и стекла.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет опроверг эту информацию. По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли 9 человек, в том числе 7 детей, пострадали 20 человек. Восемь из 18 детей пострадавших детей получили пулевые ранения, остальные пострадали из-за осколков стекла или при эвакуации, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что шестеро детей в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.