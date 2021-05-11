Продавец рассказал о покупке оружия напавшим на школу в Казани

Устроивший нападение на учеников казанской школы №175 Ильназ Галявиев приобрел оружие в Йошкар-Оле на законных основаниях. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал продавец Алексей Глазырин.

«Человек предъявил лицензию на приобретение оружия, которое было полностью заполнено в надлежащем виде. Он предоставил паспорт и оплатил покупку», — сообщил сотрудник магазина.

Он подчеркнул, что лицензию покупатель предоставил на бланке, на нее были нанесены специальные знаки и печать выдавшего ее органа.

Ранее сообщалось, что сразу после покупки оружия Галявиев заявлял своей матери, что собирается «охотиться». Женщина была в курсе наличия у сына лицензии, была против, но не могла никак на него повлиять. О планах Галявиева устроить стрельбу в школе при этом она не знала.

11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба. Ее устроил 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек и пострадали более 20. Большинство из них — дети.