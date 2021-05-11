Напавший на школу в Казани заявил матери о планах «охотиться» после покупки оружия

Устроивший нападение на учеников казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев заявлял своей матери после покупки оружия, что собирается «охотиться». Женщина была в курсе наличия у сына лицензии на хранение огнестрельного оружия. Об этом пишет Life.

Собеседница издания рассказала, что была против покупки сыном оружия, но не могла никак на него повлиять. О планах Галявиева устроить стрельбу в школе при этом она не знала.

Находящуюся в шоковом состоянии мать стрелка не пустили в квартиру из-за работы саперов.

Ранее учителя казанской гимназии №175, в которой произошла стрельба, рассказали об успеваемости и поведении Галявиева. По их словам, он не отличался ни хорошей учебой, ни поведением. Преподаватели колледжа, в котором он числился, отметили, что юноша был неконфликтным, спокойным и тихим, но учился плохо и почти не появлялся на занятиях.

11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба. Ее устроил 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибло девять человек и пострадало более 20. Большинство из них — дети.