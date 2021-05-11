Учителя казанской гимназии рассказали о напавшем на школу

Учителя казанской гимназии №175, в которой произошла стрельба, рассказали об успеваемости и поведении стрелка Ильназа Галявиева. По их словам, Галявиев не отличался ни хорошей учебой, ни поведением. Об этом написал Telegram-канал «112».

Преподаватели колледжа, в котором учился Галявиев, рассказали Mash, что Ильназ был неконфликтным, спокойным и тихим, но учился плохо и почти не появлялся в колледже. В апреле его отчислили за академическую неуспеваемость.

«Московский комсомолец», ссылаясь на ряд Telegram-каналов, отметил, что в окружении Галявиева никто не замечал за ним странностей. Однако, по данным газеты, стрелок проявлял психическую нестабильность. Например, он гордился тем, что родился в день теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Издание Baza передает слова отца стрелка, который рассказал, что Ильназ «не религиозен, никаких плохих мыслей или настроений не высказывал и не показывал».

За несколько часов до трагедии Галявиев сообщил в своем Telegram-канале о том, что собирается совершить массовое убийство и покончить с собой. Он также назвал себя богом, которому все должны подчиниться. Сейчас канал стрелка удален.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, которую окончил четырьмя годами ранее. В результате нападения погибли восемь человек, большинство из них дети. Более двадцати пострадавших госпитализированы. Галявиева задержала полиция.