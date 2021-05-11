Устроивший стрельбу в казанской школе получил лицензию официально

Задержанный после стрельбы в школе №175 Казани 19-летний Ильназ Г. получил лицензию на оружие 28 апреля. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Разрешение на оружие он получил через два дня после отчисления из колледжа, сообщает Telegram-канал Mash.

Устроивший стрельбу был вооружен турецким ружьем Hatsan ESCORT. Таким же оружием пользовался «Керченский стрелок» Владислав Росляков.

Hatsan ESCORT является одним из самых дешевых автоматических дробовиков. Его цена колеблется от 30 до 40 тысяч рублей.

Утром 11 мая Ильназ Г. пришел в школу и открыл стрельбу. В результате семеро детей погибли, 16 человек получили ранения. Молодой человек был задержан. Он действовал в одиночку. Сообщалось, что он учился в школе №175 четыре года назад, а затем ушел в колледж.

Массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября 2018 года, когда студент Владислав Росляков убил 20 человек, а затем покончил с собой.