Стало известно об отсутствии охраны в казанской школе

В казанской школе, где произошла стрельба, не было охраны, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Москва 24».

По его словам, в школе была только тревожная кнопка, поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

«Пропускной режим в школе не был организован должным образом. Но это уже предмет для отдельной проверки, которую проведет Росгвардия», — сказал парламентарий.

Между тем Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на свои источники сообщает, что охранник в здании школы был. Мужчина сидел на вахте, говорится в сообщении.

Во вторник утром стало известно о стрельбе в учебном заведении на улице Файзи. СМИ писали, что стрельбу открыли двое молодых людей. Однако Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию и сообщил, что стрельбу устроил один вооруженный преступник.

По официальным данным, в результате происшествия погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек. 12 мая региональные власти объявили днем траура.

В городе введен режим контртеррористической операции (КТО). По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.